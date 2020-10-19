Tusi nedir, özelikleri nelerdir? Tusi adı nereden gelmektedir?

2018 yılında Teknoloji Transfer Ofisi'nde Türk mühendisler tarafından yapımına başlanan 'Tusi' hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Tusi nedir, Tusi'nin özelikleri nelerdir?

Öğrencilerin ve Türk mühendislerin ortaklığıyla geliştirilen Tusi'nin temelleri 2018 yılında atılmıştı. İlk test sürüşü de gerçekleşti. İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirilen projesinin sonuna gelindi.

TUSİ NEDİR?

Tusi, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler tarafından yapımına başlanan bir uçan arabadır.

TUSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tusi adı verilen uçan araba, 2,5 saatte şarj olabiliyor ve 9 dakikada havada kalabiliyor.

Uçan arabanın 30 kilometrelik bir uçuş menzili olduğunu aktaran İGÜ TTO'dan Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, "Karada ise yaklaşık 160 kilometrelik bir menzili var bu bağlamda da altyapısı iddialı. Elektrikli araç, karbon fiber gövde uçuş özelliğine sahip. 6 tane motor ile yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değerimiz mevcut, bataryalarımız yaklaşık olarak 2-2,5 saat süresince şarj oluyor ardından da 8-9 dakikalık bir uçuş süremiz mevcut, bu da bizim için 30 kilometrelik bir menzile tekabül ediyor." dedi.

Karada ve havada gidebilen 100 kilo ağırlığındaki Tusi'de 80 kiloluk bir kişi seyahat edebilecek.

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren İGÜ TTO'dan Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, "Projeye 2018 yılında başladık, tasarım ve üretim aşamalarından sonra test sürüşlerine başladık. 6 motorlu altyapı üzerine kurulu aracın ağırlığı 100 kilodur, 80 kilodaki birini rahatlıkla seyahat ettirecek özellikte tasarladık. Test uçuşunda sağlıklı bir iniş sistemini ortaya çıkarabilmek tekerlekli yapısını ortadan kaldırdık. Uçan araba karada ve havada gidebilecek şekilde tasarlandı" dedi.

TUSİ NE DEMEK?

'Tusi' adı verme nedenini açıklayan Uz, "Test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgar direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim, istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz. Uçan arabamızın ismi 'Tusi' 13'üncü yüzyılda Fars bilim insanı Nasirüddin Tusi, İslam bilimi için çok önemliydi, bizde bu çalışmalarından esinlenerek aracımıza 'Tusi' ismini verdik. Ayrıca ülkemizde ve dünyada uçan araba projesi çokça geliştiriliyor, çalışmalar var. Bizlerde geleceğin teknolojisi olarak adlandırdığımız uçan araba teknolojisini şimdiden başlayıp geleceğe yön vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.