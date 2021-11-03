'TÜSEB 2021 Yılı Aziz Sancar Ödülleri' açıklandı

TÜRKİYE Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen 'TÜSEB 2021 Yılı Aziz Sancar Ödülleri'ni kazanan isimler açıklandı.

TÜSEB'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yaptığı çalışmalarla sağlık, bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere verilen TÜSEB Teşvik Ödülüne 5 bilim insanının layık görüldüğü belirtildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tolga Çukur, Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden Doç. Dr. Işıl Gazioğlu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acar'ın, TÜSEB Teşvik Ödülü sahibi olduğu belirtildi. Ödüllerin 17-19 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Sağlık Bilim ve Teknolojileri Konferansı HIMSS Eurasia'da takdim edileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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