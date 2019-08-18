Tuşba Kaymakamı Uçar dünya evine girdi

18.08.2019 10:25

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile Van'daki Rekabet Kurulu İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Faruk Arpa için Ankara'da düğün töreni yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, çiftin nikahını Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman kıydı. Nikah defteri Kaymakam Uçar'a teslim edilirken, davetliler müzik eşliğinde eğlendiler. - VAN

Kaynak: İHA