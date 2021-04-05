Tuşba'da teknik olarak uygun olan sokaklar doğalgaza kavuşuyor
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Tuşba'da teknik olarak uygun olan sokaklar doğalgaza kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuşba'da teknik olarak uygun olan sokaklar doğalgaza kavuşuyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçede yaşanan doğalgaz sıkıntısını minimum seviyeye indirmek için Aksa Van Doğalgaz A.Ş. ile protokol imzaladı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçede yaşanan doğalgaz sıkıntısını minimum seviyeye indirmek için Aksa Van Doğalgaz A.Ş. ile protokol imzaladı.

Tuşba ilçesinin merkez mahallelerinde teknik olarak uygun olan tüm sokakları bu yıl sonuna kadar doğalgaza kavuşacak. Altıntepe, Kalecik, Beyüzümü, Seyrantepe ve İskele mahallelerini kapsayan protokol Tuşba Belediye Encümen Salonu'nda imzalandı. İmza törenine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Aksa Van Doğalgaz A.Ş. Müdürü Hikmet Turan Güler, Tuşba Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, birim müdürleri ile çalışmaların yapılacağı mahallelerin muhtarları katıldı.

Aksa Van Doğalgaz A.Ş.'nin mahallelerde yapacağı kazı, ruhsat başvuru, onay ve yapım çalışmalarında meydana gelecek üstyapı ve asfalt tahrip bedelini minimum seviyeye çekerek protokol imzaladıklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşbalıları daha temiz, konforlu ve güvenli olan doğalgaza kavuşturmaları için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade etti. Başkan Akman, "Tuşba Belediyesi olarak doğalgazın ilçemizde yaygın olarak kullanması ve halkımızın bir an önce konforundan faydalanmaları için asfalt tahrip bedelini minimum seviyede tuttuk. Çünkü halkımız, güzelliklerin en iyisini hak ediyor" dedi.

Tuşbalıların kış mevsimi gelmeden doğalgazı evlerinde kullanabilmeleri için çalışmalarına başladıklarını kaydeden Aksa Van Doğalgaz A.Ş. Müdürü Hikmet Turan Güler ise doğalgazın diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında çok daha ekonomik olduğunu söyledi. Doğalgaz kullanarak pişirme ve sıcak su amaçlı enerji harcamalarında yüzde 80 oranında tasarruf sağlanabileceğini dile getiren Güler, diğer yakıt türlerine göre daha temiz olan doğalgazın içerisinde kükürtün yok denilecek kadar az olmasından dolayı diğer yakıtlar gibi atmosferi kirletmediğini kaydetti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Aksa Van Doğalgaz A.Ş. Müdürü Hikmet Turan Güler tarafından imzalanan protokol gereği Aksa Van Doğalgaz A.Ş.; Altıntepe, Kalecik, Beyüzümü, Seyrantepe ve İskele mahallelerinde teknik olarak altyapı sorunu olmayan sokaklarda yıl sonuna kadar doğalgaz çalışmasını tamamlayarak Tuşba Belediyesine teslim etmesi gerekir. - VAN

Tuşba'da teknik olarak uygun olan sokaklar doğalgaza kavuşuyor
Tuşba'da teknik olarak uygun olan sokaklar doğalgaza kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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