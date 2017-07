Tuşba'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Tuşba Belediyesi, altyapısı tamamlanan ve yeni açılan yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.



Tuşba Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana her yıl ilçe sınırları dahilindeki imar planı doğrultusunda yeni yollar açma, yol genişletme, yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı eksikliği olmayan güzergahlarda üstyapı iyileştirme çalışmaları için tespitler yapıldığını, bunun yanında halktan gelen taleplerin de değerlendirilerek çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.



Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana her yıl Doğu Anadolu Bölgesinde rekor sayılacak oranda asfalt ve kilit parke taş uygulaması yaparak, bölgeye yeni bir hizmet tarzı kazandırdıklarını diye getiren Özgökçe, şunları kaydetti:



"Yol konusu, hem sokak ve mahalle ziyaretlerimizde hem de halk günlerimizde halkımızdan bize gelen en önemli ve birinci sıradaki talepleriydi. Üç yılda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmalarının vatandaşlarımızın yüzünü güldürdüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Halkımız adeta gözü gibi yeni yapılan asfalt yolları koruyor ve herhangi kazı çalışmasında mutlaka yetkililere haber veriyorlar. 15 Temmuz destanının gerçek sahibi olan, bugüne kadar vatanı, bayrağı için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden vefalı ve kadirşinas halkımız hizmetlerin en güzeline en iyisine layıktır."



Son 1 ayda 50 bin ton asfalt serildi



Özgökçe, son bir ay içerisinde İstasyon, Abdurrahman Gazi, Şemsibey ve Seyrantepe mahallerinde 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Özgökçe, şöyle devam etti:



"Hava şartlarının elverdiği en son iş gününe kadar asfalt çalışmaları ve yol yama, bakım ve onarım işleri devam edecek. Tuşba Belediyesi olarak projelendirdiğimiz 100 bin ton asfalt uygulaması için hazır uygulanmayı bekleyen işimiz var. Yol, park, temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarımız, çevre koruma ve kontrol faaliyetlerimiz sonrası Tuşba ilçemizi daha iyi yaşanabilir, modern ve tüm alanlarda dünya standartlarında engelsiz bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sezon 2017 yılı çalışmalarımızı daha kapsamlı ve çok aktif bir programla yürütmeye devam ediyoruz. Tüm sıkıntı ve hukuki engellere rağmen aziz ve kadirşinas halkımıza olan bu sözümüzü yerine getirebilmenin gayreti içerisindeyiz."



Fen İşleri Müdürü Naci Ceylan da ilçe genelinde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Hizmetin hızlı bir şekilde sunulabilmesi için yol güzergahları üzerinde arsaları bulunan vatandaşları, yola terk işlemleri veya muvafakat işlemlerini bir an önce tamamlamaları için belediyemize davet ediyoruz." dedi.