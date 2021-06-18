TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı
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TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'inci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı.

TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'inci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde hava araçlarının rüzgar tüneli testlerinin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'inci büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatı devam ediyor. Rüzgar tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.

USAŞ tarafından işletilecek olan tesiste, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün hava araçları başta olmak üzere savunma sanayii ve diğer sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkemizde kalması sağlanacak. Tünelde büyük, küçük ve açık olmak üzere üç farklı test kesiti olacak ve tünel ölçme-değerlendirme için ileri teknoloji ekipmanlar ile donatılacak. Entegre hareketli yer bant sistemi ile hava araçları için iniş kalkış testleri Türkiye'de sadece bu tünelde yapılabilecek. Kazanılacak olan bu test kabiliyetleri yanı sıra test edilecek modellerin üretimi, bütünlenmesi, enstrümantasyonu da bu tesiste gerçekleştirilebilecek ve ürün geliştirme sürecine önemli katkılar sağlanacak.

Rüzgar tüneli inşaatı ile ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Avrupa'nın en büyük 2'inci ses altı rüzgar tüneli tesisini yapıyoruz. Ülkemizin beka projesi MMU için parmakla gösterilen bir seviyeye ulaşıyoruz. Tesisimiz, aeroakustik test yapmaya olanak sağlayacak kabiliyeti ile Türkiye'nin bu alandaki tek tesisi olacak" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı
TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı
TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı
TUSAŞ Avrupa'nın 2'nci büyük rüzgar tüneli tesisinin yapımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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