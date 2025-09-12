2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav iki oturumda gerçekleştirildi: Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi. Her iki testte de adaylara toplamda 200 soru soruldu. Bu sınav sonucunda adaylar tercih yapma hakkı kazanacaklar. TUS saat kaçta açıklanacak? 12 Eylül Cuma TUS açıklandı mı?

TUS 2. DÖNEM SINAVI TAMAMLANDI

2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav, iki oturum şeklinde düzenlendi: Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT). Her iki testte de adaylara 100'er soru yöneltildi. Adaylar sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanacak.

TUS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ösym'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2025-TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Açıklama saati ise bildirilmedi.

TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilgili puanı 45 ve üzeri olan adaylar, tercih işlemlerini internet üzerinden yapabilecek. Tercih tarihleri ve süreci, sonuç açıklamasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Bu süreçte adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

TUS GENELLİKLE SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

ÖSYM, TUS gibi merkezi sınavların sonuçlarını genellikle açıklanacağı gün içinde saat vermeden duyurur. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçlar çoğunlukla:

• Sabah saatleri ile öğle saatleri arasında (10.00 – 14.00 arası) erişime açılmıştır.

• ÖSYM sonuç sayfası (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden duyurulur ve aynı anda T.C. kimlik numarası/şifre ile giriş yapılabilir.