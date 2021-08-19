TÜS-KOOPBİR'den Büyükşehir Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR) Genel Başkanı Ali Halis Uysal ve heyetini makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR) Genel Başkanı Ali Halis Uysal ve heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, Manisa'daki tarımsal sulama faaliyetleri ve alternatif yöntemler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR) Genel Başkanı Ali Halis Uysal, Manisa Bölge Müdürü Nejat Acar, Akhisar Selçikli Sulama Kooperatifi Başkanı Münir Karaca ve Birlik Üyesi Memduh Mızgır ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'yu ziyaret etti. Manisa'daki tarımsal sulama faaliyetleri ve alternatif sulama yöntemlerinin görüşüldüğü ziyarette konuşan Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, tarımsal kalkınmaya çok önem veriyor. Tarım ürünlerinin verimli ve kaliteli şekilde üretilebilmesi için sulama faaliyetlerine çokça ihtiyaç duyuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üreticilere bu kapsamda da destekler veriyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de modern sulama yöntemleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" diye konuştu. TÜS-KOOPBİR'in çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Uysal, kendilerini ağırlayan Öztozlu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre