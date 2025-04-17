TUS açıklandı mı SON DAKİKA? TUS sonuç sorgulama ekran açıldı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 23 Mart 2025 tarihinde yapıldı. TUS sonuç sorgulama ekran açıldı mı? TUS açıklandı mı SON DAKİKA?

TUS AÇIKLANDI MI?

2025-TUS 1. Dönem sonuçlarının açıklanacağı tarih ise adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihinden yaklaşık 1-2 hafta içinde duyuruyor. Bu yıl için de sonuçların, Nisan 2025'in ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak

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TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir