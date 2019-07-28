Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiAĞRI - İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
AĞRI - İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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