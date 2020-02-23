"Turta Girmemiş Orman" Mardin'de sahnelendi
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"Turta Girmemiş Orman" Mardin'de sahnelendi

Mardin'de Turta Girmemiş Orman oyununu sergilendi.

23.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:56

'de Turta Girmemiş Orman oyununu sergilendi.

Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için müzikal olarak hazırladığı ve bir sahneden oluşan Turta Girmemiş Orman tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi Salonunda sahnelenen oyuna çocuklar ve velileri yoğun ilgi gösterdi.

Dila Er ile Gözde Kısa'nın yazdığı Elif Erdal'ın yönettiği oyunu izleyen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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