Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Düzce (İHA) – Düzce'de kendisinden yaklaşık 15 gündür haber alınamayan ve yakınları tarafından aranan şahıs, annesine ait evin bodrumuna turşu bidonu almaya inen komşusu tarafından ölü olarak bulundu.

Düzce (İHA) – Düzce'de kendisinden yaklaşık 15 gündür haber alınamayan ve yakınları tarafından aranan şahıs, annesine ait evin bodrumuna turşu bidonu almaya inen komşusu tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan Çavuşlar TOKİ'de oturan 45 yaşındaki İbrahim Kuvancak, kısa süre önce eşi tarafından terk edildi. Bunalıma giren ve yaklaşık 15 gündür yakınlarının haber alamadığı Kavuncak, annesine ait evin bulunduğu binanın bodrumunda komşuları tarafından ölü bulundu. Bodrum katından turşu bidonu almaya giden komşuları, Kuvancak'ın cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polis ekiplerin bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından intihar ettiği belirlenen Kuvancak'ın cesedi, detaylı inceleme için adli tıp morguna kaldırıldı. - DÜZCE

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

Apartmanın tepesinde intihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı

 28 yaşındaki kadın, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

28 yaşındaki kadın, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Gülşen Kaan Yıldırım Özge Özpirinçci
Spor Burak Yılmaz Okan Buruk Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:16:30. #1.17#