TÜRSAB ÜYELERİ NİĞDE'DE KEŞİF GEZİSİ DÜZENLEDİ

NİĞDE Turizmciler Derneği öncülüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerine yönelik keşif gezisi düzenlendi.

NİĞDE Turizmciler Derneği öncülüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerine yönelik keşif gezisi düzenlendi.

Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak, tur güzergahlarına Niğde'yi de dahil etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezilere TÜRSAB üyesi 15 acenta sahibi ve yetkililerinden oluşan turizm profesyonelleri katıldı. Turizmciler, 2 gün boyunca Niğde'nin önemli turizm değerlerini yerinde gördü. Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke, amaçlarının seyahat acentelerinin Niğde bölgesini tanıyarak tur güzergahlarına dahil etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Öke, "Aladağlar Niğde keşif gezisi 2 günlük bir program yaptık. İlk gün Bor ilçesinde lavanta bahçelerinden başladık, Kemerhisar, Bahçeli daha sonra Yeşilburç'tan programa devam ettik Niğde müzesini gezdik. İkinci günde Niğde kalesi ve çevresi, Cullaz Sokak ve Gümüşler Manastırı'nı gezdik. Programda ki amacımız seyahat acentelerinin Niğde bölgesini tanıyarak tur güzergahlarına dahil etmelerini sağlamak. Özellikle bir gece konaklamalı, iki gece bir gün konaklamalı üç gün Niğde turları oluşturmalarını sağlamak? dedi.

'İÇ TURİZME ETKİSİ OLACAK'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen ise, "Niğde de büyük bir potansiyel var, 2021 senesinde UNESCO tarafından kabul edilen geçici listeye alınan bölgeler var. Böyle olması haliyle bir potansiyel yaratıyor. Pandemi bittikten sonra dışarıdan da turist getirebilecek bir noktadadır. Ayrıca iç turizm açısından da çok büyük etkisi olacaktır? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı