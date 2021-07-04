TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
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TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otele gelen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kürşat Özeken (33) denizde boğuldu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otele gelen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kürşat Özeken (33) denizde boğuldu.

Erzurum'dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi. Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özeken'e ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken bu sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi. Kürşat Özeken'in cenazesi morga konuldu.


TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

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