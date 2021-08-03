Türkyılmaz, "Şimdi Birlik Olma Zamanı"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Başkan Türkyılmaz, "Şimdi birlik olma zamanı. Tüm vatandaşlarımızı belediye hizmet binasına kurduğumuz yardım çadırına bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için duyarlı olma çağrısında bulundu. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında "Ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Evlerini kaybeden, hayvanlarını kaybedenlerin vatandaşlarımız için karınca kararınca elimizden geleni yapacağız." Dedi.

ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz konuşmasının devamında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; Yahşihan Belediyesi olarak ülkemiz genelinde orman yangınlarında evi yanan ailelerimiz için kullanılmamış olmak kaydıyla, çarşaf, yorgan, yastık, 6'şar kişilik tabak, kaşık, çatal, tencere, su bardağı vs. (takım halinde) toplayıp teslim etme kararı aldık. Bir nebzede katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 9 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'a kadar belediyemiz hizmet binasındaki yardım çadırına müracaat etmesi rica olunur. Şimdi birlik olma zamanı." İfadelerini kullandı.

. Başkan Esen, Manavgat halkının yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için de 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası başlattı.

Kaynak: Bültenler