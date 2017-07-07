Türkyılmaz, Gazetecilerle Buluştu

Osmaniye Kamu Hastaneler Birliğine Genel Sekreterliğine atanan Murat Türkyılmaz, göreve yeni başlaması dolayısıyla basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi.





Türkyılmaz, genel sekreterlik salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin daha iyi sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirtti.



Osmaniye'deki sağlık hizmetlerini en iyi şekilde devam ettirmek istediklerini ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:



"Amacımız, buradaki sağlık hizmetini daha ilerilere taşımaktır. İnşallah hep beraber sizlerin de desteği ile bunu başaracağız. Sizin desteğiniz çok önemlidir. Çünkü çalışmalarımızı ne kadar halka duyurmaya çalışsak siz daha etkili olursunuz. Özellikle halkın okuryazarlığında basın çok önemli. Sağlık hizmetini biz tek başımıza değil, sizlerle, hastanelerimizdeki doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık camiasıyla birlikte veriyoruz. Siz ne kadar sağlık okuryazarlığını yükseltirseniz sağlığa erişim o kadar yükselir. Bu konuda Osmaniye basınına çok iş düşüyor. Biz her ne kadar hastanede olsak da siz de 24 saat halk ile iç içesiniz."



Türkyılmaz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.