Türkücü Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Yılmaz, akşam saatlerinde evinde kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Yılmaz'ın vefatının ardından pek çok sanatçı ve siyasetçi sosyal medyada üzüntüsünü dile getirdi.

1968'da Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, 1989'da "Duydun mu?" albümün yayınladı. 1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" isimli şarkıyla ün kazanan türkücü, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu