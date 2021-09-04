Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
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Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş anısına 'Ezgilerle Anadolu' etkinliği kapsamında konser düzenlendi.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş anısına 'Ezgilerle Anadolu' etkinliği kapsamında konser düzenlendi. Konserde sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray, türküleriyle vatandaşların kulağının pasını sildi.

Talas Paraşüt İndirme Alanında gerçekleşen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve vatandaşlar katıldı. Sanatçı İsmail Altunsaray Neşet Ertaş eserlerini ve sevilen halk türkülerini seslendirirken, konser alanındaki vatandaşlar da oynayarak ve alkışlayarak türkülere eşlik etti. - KAYSERİ

Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi
Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkücü İsmail Altunsaray, Kayserililerin kulağının pasını sildi - Haberler Magazin
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