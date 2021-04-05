Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu

Son zamanlarda yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla gündem oldu. Birçok estetik müdahale geçiren Melodi, değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ve sık sık imajını değiştirerek gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın ardından kızı da Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Daha önce annesiyle düet yaparak adından söz ettiren Melodi, bu sefer de değişimiyle gündem oldu.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yurtdışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Değişimiyle dikkat çeken 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde dikkatlerden kaçmadı.

İşte Melodi'nin değişimi...