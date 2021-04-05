Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son zamanlarda yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla gündem oldu. Birçok estetik müdahale geçiren Melodi, değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ve sık sık imajını değiştirerek gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın ardından kızı da Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Daha önce annesiyle düet yaparak adından söz ettiren Melodi, bu sefer de değişimiyle gündem oldu.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yurtdışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Değişimiyle dikkat çeken 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde dikkatlerden kaçmadı.

İşte Melodi'nin değişimi...

Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?
Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hazal Kaya İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:29:22. #1.14#
title