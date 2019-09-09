Türkü severler Küçükçekmece'de buluştu

09.09.2019 09:55

Küçükçekmece Belediyesi Göl Şenliği'nde sevilen Türk Halk Müziği sanatçıları Nurettin Rençber ile Muhammed Ali Evci sahne aldı.



Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleşen Göl Şenliği'nin sekizinci gününde, Türk Halk Müziğinin usta sanatçıları Nurettin Rençber ile Muhammed Ali Evci birer konser verdi. Konseri, İstanbul'un ve Küçükçekmece'nin pek çok yerinden gelen yaklaşık 3 bin türkü sever izledi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şenliğe katılanlara teşekkür ederek, hizmetlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Şenlikte Nurettin Rençber, Aşık Mahzuni Şerif'ten kendi parçalarına geniş bir repertuvarla izleyicinin karşısına çıktı. Vatandaşlar, Türkiye'nin pek çok bölgesinden türküler seslendiren Muhammed Ali Evci'nin hareketli eserlerinde ise bol bol halay çekti.



Şenliğe katılan İstanbullular ve Küçükçekmeceliler keyifli vakit geçirdi. Konserlerden önce ise şenlikte Van Halk Oyunları Yöresi ekibi sahne aldı. Şenliğe katılan vatandaşlar ayrıca, lunapark, alışveriş çadırları ile yöresel lezzet çadırlarından da faydalandı.



15 Eylül tarihinde sona erecek olan Küçükçekmece Göl Şenliği'nde bu akşam Ezginin Günlüğü, Pazar akşamı ise Karadeniz müziğinin güçlü sesi Niyazi Koyuncu sahne alacak. Göl Şenliği'ne gelmek isteyenler, Marmaray'ın Mustafa Kemal Paşa durağında inerek yürüyebilir. Metrobüs Sefaköy durağında inerek Küçükçekmece Belediyesi ring servislerini kullanabilir. Ring seferlerinin ilçenin 6 noktasından (Mehmet Akif Bilgi Evi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Yarımburgaz Bilgi evi, Armoni Park Avm, Sefaköy Metrobüs Durağı) saat 17.00'da hareket edeceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA