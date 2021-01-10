Türkü davası bilirkişide!
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Türkü davası bilirkişide!

10.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:31
Türkü davası bilirkişide!

Elmas Doğan, 2 yıl önce İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş, "Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı türkünün "Yıldız'dan Türküler" adlı albümde izinsiz kullanıldığını öne sürerek 20 bin lira tazminat istemişti.

Elmas Doğan, 2 yıl önce İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuş, "Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı türkünün "Yıldız'dan Türküler" adlı albümde izinsiz kullanıldığını öne sürerek 20 bin lira tazminat istemişti.

Mahkeme, davaya konu eserin Aşık Ali İzzet Özkan'a ait olup olmadığının tespiti için davayı bilirkişiye gönderdi. Hazırlanan raporda; türkünün eser sahipliğinin evvelden bu yana tartışmalı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Mahkemenin eserin 'anonim' olduğuna hükmetmesi halinde, davacı mirasçının maddi ve manevi tecavüzden söz edemeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak mahkemenin eserin Aşık Ali İzzet Özkan'a ait olduğunu kabul etmesi halinde, izin alınmaksızın gerçekleşen kullanımdan dolayı haksız fiilin oluştuğu söylenebilecektir." Mahkeme, ek bilirkişi raporu alınması için duruşmayı erteledi.

MAHKEME 2016'DA KABUL ETTİ

Eserin çok sayıda sanatçı tarafından seslendirildiğini belirten Elmas Doğan'ın avukatı, "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2016 tarihli kararında eserin Aşık Ali İzzet Özkan'a ait olduğu kabul edilmiş, Yargıtayca da onanmıştır" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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