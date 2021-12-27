TÜRKSOY "Uluslararası Kazak Tarihi, Kültürü ve Dili Kongresi"ne Ev Sahipliği Yaptı

ANKARA (Habermetre) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, "New Era" Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi iş birliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılına ithafen 27 Aralık 2021 tarihinde "Uluslararası Kazak Tarihi, Kültürü ve Dili Kongresi" düzenlendi.

Türkiye ve Kazakistan'dan çok sayıda üniversite, araştırma merkezi ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşen kongrenin açış konuşmalarını Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Doğan ve TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi Bakıtcan Omarov yaptı.

Kongrede; Kazakistan'ın bağımsızlığının elde edilmesiyle birlikte yaşanan olaylar, ulaşılan gelişim düzeyi, başarılar ve bağımsızlık uğrunda yapılan mücadele konuları değerlendirildi. Bu süreçte tarih, kültürel miras ve dile sahip çıkma bilinciyle hareket edildiği, ülkenin siyasi, ekonomik ve uluslararası düzeyde önemli kazanımlar elde ettiği vurgulandı.

Bağımsızlığın ilk dakikalarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün devlet kurumlarıyla birlikte kardeş Kazakistan'ın bağımsızlığını desteklediği ve ilk tanıyan ülke olduğunun vurgulandığı konuşmalarda, TÜRKSOY, TDT, TürkPA, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kuruluşların yanında Ahmet Yesevi Üniversitesinin çalışmalarıyla Kazakistan ile Türk Dünyası arasında iş birliği ve dayanışmaya sundukları katkı belirtildi.

Bilimsel bildirilerin sunumunun ardından Kazakistanlı sanatçıların konseriyle devam eden kongre, çevrim içi sunumlar ile ikinci gününde tamamlanacak.

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