Türksat 5A frekansları değişecek mi? Türksat 5A ne zaman kullanılmaya başlanacak? 2021 TV'ler Türksat 5A'ya geçecek mi?

Türksat 5A'nın hizmete başlamasıyla birlikte televizyon kanallarında aktif olacak mı merak edildi. Şuanda televizyon kanallarında Türksat 4A frekansları aktiftir. Fakat Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte TV'lerde frekans değerleri değişecek mi merak edildi. Tüm cevaplar haberimizde...

Ocak ayında uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı. Erdoğan'ın butona basmasıyla uydudan ilk görüntü de yayınlandı. Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir." dedi. Peki, 2021 TV'ler Türksat 5A'ya geçecek mi? Türksat 5A frekansları değişecek mi? Türksat 5A ne zaman kullanılmaya başlanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKSAT 5A FREKANSLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Şuanda TV kanalları Türksat 4A frekanslarını kullanıyor. Eğer televizyon kanalları Türksat 5A'ya geçiş yaparsa o zaman frekans bilgilerini izleyicilerle paylaşabilir. Şuanda kullanıcılar bir değişiklik yapmadığı sürece TV kanallarını aynı frekans üzerinden izleyebilecekler. Fakat dediğimiz gibi eğer TV kanalları yeni uyduya geçiş yaparsa ve frekanslarda değişiklik olursa bu konu hakkında izleyicilere bilgilendirme yapacak.

TÜRKSAT 5A NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilen ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 04.26'da uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilmiş bir uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

Uydu adına ayrıca çocuklar için dijital resim sergisi planlanmaktadır.

TÜRKSAT 5A HİZMETE GİRDİ Mİ? AKTİF Mİ?

Ocak ayında uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı. Erdoğan'ın butona basmasıyla uydudan ilk görüntü de yayınlandı. Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir." dedi.

Türksat 5A haberleşme uydusu Ankara'da düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla göreve başlayan uydu, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı. Türksat 5A uydusu, dört ay süren yolculuk ve test aşamasının ardından resmen hizmete alınmış oldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Türksat 6A uydusunun da gelecek yıl uzaya fırlatılacağını söyledi.