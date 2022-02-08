TURKOVAC aşısı, Kars ve Tunceli'de uygulanmaya başlandı

TUNCELİ (AA) - Yerli aşı Turkovac'ın, Kars ve Tunceli'deki hastanelerde uygulanmasına başlandı.

Kars'ta randevu alarak Harakani Devlet Hastanesi'ne gelenlere aşı odasında TURKOVAC yapıldı.

Başhekim Aytaç Erman Keskin, gazetecilere, aşıya şimdiden ilginin olduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha da artacağını söyledi.

Tüm vatandaşları aşılayarak toplumsal bağışıklığı kısa sürede sağlamak istediklerini ifade eden Keskin, "TURKOVAC özellikle de son günlerde artan vakalara karşı korunmak için hatırlatma dozlarının üçüncü dozları olarak yapılabilir. Bu yüzden tüm halkımızı, TURKOVAC aşılarını olmaya davet ediyorum." dedi.

Zafer Yıldırım da yerli aşının Kars'a geldiğini duyunca aşı olmak için hastaneye geldiğini anlatarak, "TURKOVAC aşısını oldum, devletimize ve milletimize güveniyorum, inancım sonsuzdur. Bundan önce iki tane BioNTech aşısını oldum, bu üçüncü aşım. Yerli ve milli aşımızı olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de de TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, aşı uygulama merkezlerine başvurdu.

Randevu alarak devlet hastanesi ile aile sağlığı merkezine gelen vatandaşlara hemşirelerce aşıları uygulandı.

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekim Uzman Doktor Serkan Calp, gazetecilere, vatandaşların randevu alarak TURKOVAC aşılarını yaptırmaya başladığını anlattı.

Salgından korunmak için aşı yaptırmanın gerekli olduğunu belirten Calp, "Vatandaşlarımızı tekrardan aşı olmaya davet ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymamız gerekiyor." diye konuştu.