Türkoğlu Belediyesi'nden 5 bin öğrenciye eğitim desteği

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören 5 bin öğrenciye "Türkoğlu Akademi" kartı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören 5 bin öğrenciye "Türkoğlu Akademi" kartı dağıtıldı.

Belediye öncülüğünde ilçede eğitim gören 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin eğitimine katkı sunulması amacıyla hazırlanan içerisinde deneme sınavları, soru bankaları ve belirli derslerin konu anlatım görüntülerinin bulunduğu 5 bin kartın öğrencilere dağıtımı amacıyla tören düzenlendi.

Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, dağıtılan kartların öğrencilerin eğitimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere girecekleri sınavlarında başarı temennisinde bulunan Hersanlıoğlu, "Öğrenci kardeşlerim, böyle güzel bir programda olmaktan çok mutluyum. 1987 yılında üniversite sınavına girdiğim yıllarda zor şartlarda girdik. Şu an o zorlu günleri atlattık. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür ederiz. Ciddi maliyetler sarf ederek, çaba göstererek bu sistemi kurmuş. Sizlerde bizlerin göz bebeği olarak bu emekleri ve sizlere sunulmuş olan imkanları değerlendirerek avantaja çevirin. Başarılı olun bizleri mutlu edin. Hepinize Allah zihin açıklığı versin." dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da belediye olarak en güzel projelerden birine imza attıklarını söyledi.

Belediye olarak eğitim çalışmalarını her zaman önemsediklerini ifade eden Okumuş, şunları söyledi:

"İlçemizde öğretmenlerimizle, müdürlerimizle ve valimizle eğitim seviyesini en üst düzeye çıkarma mücadelesini veriyoruz. Şu anda çalışmasına başladığımız sadece okullarımızın sorunlarıyla ilgilenen okul müdürlerimiz geldiği zaman muhatap olacağı bir birim oluşturuyoruz. Artık 21'nci yüzyılda ve bizim belediyeciliğimizde bu gençlerimizle yolları, asfaltları ve parkeleri konuşmak istemiyoruz. Öğrencilerimizin hayalleri, ufukları ve beklentileri konuşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu hayallerini yerine getirebilecek bir belediyeyi oluşturduk. Sizlerin üniversiteyi kazanmanız yolunda Belediyemiz olarak her zaman yanındayız ve belediyemize her zaman bekleriz. Siz öğrencilere yapılan yatırım, belediyeciliğin en güzel yatırımlarından biridir."

Temsili olarak 6 öğrenciye verilen kartlar, diğer öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Mete Pekmez, İlçe Tabur Komutan Vekili Jandarma Teğmen Mustafa Güven, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan ile ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak