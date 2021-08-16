"Türkmenistan Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi" Ankara'da açıldı
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"Türkmenistan Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi" Ankara'da açıldı

'Türkmenistan Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi' Ankara'da açıldı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında "Türkmenistan Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi" Ankara'da açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında "Türkmenistan Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi" Ankara'da açıldı.

Milli Kütüphanede gerçekleştirilen açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcıları Bilal Çakıcı ve Sultan Raev ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Çam, serginin, Türkiye ve ata yurdu Orta Asya ile Türkmenistan'ın büyük bir aile olduğunu gösteren bir etkinlik olduğunu belirterek, "Ata yurdumuzdan gelen sevgi ve muhabbet selinin ilelebet akmasını arzu ediyoruz. Sonsuza dek yaşayabilmesi ve bu sürecin devamı için hepimizin el birliğiyle çalışmamız gerektiğini söylemek istiyorum." diye konuştu.

Çam, Türk Konseyi ve TÜRKSOY gibi kuruluşlarda Türkmenistan'la çalışmaktan gurur duyduklarını da ifade etti.

Büyükelçi Amanlıyev de konuşmasında kültür ve sanat alanının ülkesinin dış politikasında da önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Halkımızın sahip olduğu kültürel değerlerimiz ve milli mirasımızı bugünün koşullarından yeniden yoğurarak modern şekilden gün yüzüne çıkarıyoruz. Kalkınma sürecimizde önemli bir faktör olan kültür alanı, bir yandan yeni çağın taleplerini karşılarken diğer yandan da Türkmenistan'ın demokratik ve sosyoekonomik alanda kalkınması için önemli bir potansiyel sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin kültür diplomasisi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerden de söz eden Amanlıyev, Türkiye ile kültür alanındaki iş birliğine değinerek, "İki ülkenin kültür-sanat camiası mensupları, tiyatro ve müzik grupları, bilim ve eğitim çalışanları Türkmenistan'da ve Türkiye'de düzenlenen sergilere, yarışmalara, konferanslar ve etkinliklere katılmaktadır. Karşılıklı düzenlenen kültür günleri etkinlikleri de önem teşkil ediyor. Son olarak 2019 yılında Sivas ve Erzurum şehirlerinde Türkmenistan kültür günleri düzenlenmiş olup Türk kültür günlerinin ise önümüzdeki yılda Türkmenistan'da düzenlenmesi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından Türkmenistan'a ait fotoğraflar, Türkmen sanatçıların elinden çıkmış resimler, kıyafetler ve Türkmen kültürüne ait objelerin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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