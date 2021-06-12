Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev'den KBÜ'ye ziyaret
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Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev'den KBÜ'ye ziyaret

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev'den KBÜ'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette, KBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan da hazır bulundu.

Ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde görüşmelerin yapıldı.

Ziyaretin ardından Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe geçildi.

"Bağımsızlık yıllarında Türkmenistan'da büyük çalışmalar yapıldı"

Büyükelçi Amanlıyev, programda yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Türkmenistan'da ve yurt dışında büyükelçilikler tarafından çok sayıda etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği olarak öğrencilerin katılımıyla etkinlikler düzenlemeye başladıklarını belirten Amanlıyev, "İlk etkinliğimiz Karabük Üniversitesinde gerçekleştiriliyor. 1991 yılında Türkmenistan bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesine çıktı. Bu geçen bağımsızlık yıllarında Türkmenistan'da büyük çalışmalar yapıldı. Özellikle sürekli gelişen bir ekonomiye sahip modern bir devlet inşa etmek, adil bir sivil toplum kurmak ve yaşam için elverişli koşulları kurmak için büyük ölçekli çalışmalar hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

"Türkmenistanlı kardeşlerimize her zaman kapımız açık"

Rektör Polat da Türkmenistanlı kardeşlerine kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Karabük Üniversitesini eviniz olarak görmeniz bizim için ayrıca onur verici bir davranış. İnşallah her daim birlikte olacağız. Bu güzel günün Türkmenistan'a hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programda Türkmenistanlı öğrenciler, ülkelerine özgü kıyafetleri, şarkıları, müzikleri ve dansları tanıtarak geleneklerini sergiledi.

Etkinlik sonunda ise öğrenciler kendi kültürlerine has ikramlarda da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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