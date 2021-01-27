Türkmenistan'da nisan ayının son pazarı Alabay köpekleri için de bayram olarak kutlanacak
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Türkmenistan'da nisan ayının son pazarı Alabay köpekleri için de bayram olarak kutlanacak

27.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:38
Türkmenistan'da nisan ayının son pazarı Alabay köpekleri için de bayram olarak kutlanacak

Türkmenistan'da Alabay cinsi çoban köpekleri için nisan ayının son pazar günü bayram ilan edildi.

Türkmenistan'da Alabay cinsi çoban köpekleri için nisan ayının son pazar günü bayram ilan edildi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'a gerçekleştirdiği ziyarette Alabay köpekleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Alabayların Türkmenistan'ın gururu olduğunu belirten Berdimuhammedov, Türkmen atları adına bayram olarak kutlanan nisan ayının son pazar gününün, Alabay köpekleri için de bayram olarak kutlanması talimatı verdi.

Berdimuhammedov'un oğlu ve aynı zamanda Uluslararası Türkmen Alabayı Birliği Başkanı Serdar Berdimuhammedov da söz konusu bayram gününde Alabay köpeklerinin yer alacağı güzellik yarışmasının düzenleneceğini söyledi.

Alabay cinsi köpekler için şarkılar ve bir de kitap yazan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov, Ekim 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bir Alabay köpek yavrusu hediye etmişti.

Genellikle küçükbaş hayvan sürülerini gütmek ve korumak için yetiştirilen iri yapılı Alabay köpekleri, güçlü ve kaslı yapılarıyla ön plana çıkıyor.

Tibet Mastifi ve Moğolistan Çoban Köpeği türlerinden geldiğine inanılan Alabaylar, Sovyetler Birliği ordusunda da kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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