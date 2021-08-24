Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'den "slogan" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'den "slogan" açıklaması Açıklaması

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'den 'slogan' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, "Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, "Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO tarafından 2021 yılının dünyada "Ölümünün 750'nci yılında Hacıbektaş Veli'yi, Yunus Emre'yi ve Ahi Evran'ı Anma Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın gayretleri ile Hacı Bektaş-i Veli için bütün toplumu kapsayacak şekilde Hacıbektaş ilçesinde güzel bir etkinlik yapıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Ancak, İslam'ın dışında, Ali'siz, 12 İmamsız Alevilik oluşturmak isteyen, ayrı bir din gibi göstermek isteyen gerek yurt dışı gerekse yurt içinde bazı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından günün anlam ve önemine taban tabana zıt olan ve söz konusu manevi değerimiz pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine aykırı olarak bir kısım provokatif söylemler ve sloganlarla etkinlikler yapılmıştır."

Özdemir, Hacı Bektaş Veli Dergahında, "Devletin Alevisi olmayacağız" ifadeleriyle slogan atıldığına işaret ederek, "Ehlibeytin adını anmayanlar, yolunu, erkanını yitirmiş, yol düşkünlerinin son icraatı bütün hedef ve taleplerini Hacıbektaş ilçesine sığdıran, içerikten yoksun, ne istediğini bilmeyen, azala azala yok olmaya yüz tutmuş bir kalabalıkla ve onların parlamentodaki sözde temsilcileriyle günü kurtarmak için yapılmış bir etkinliktir." ifadelerini kullandı.

İlimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olduğuna işaret eden Özdemir, "Hangi ilim, hem bu devlete hem bu millete küfretmenizi vazeder? Karanlığa hizmet edenlerin yolu karanlıktır. Vazgeçin.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Serdar Ortaç Deniz Akkaya Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Arda Turan Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'den "slogan" açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:56:37. #1.16#

title