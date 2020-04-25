Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
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Özdemir Özdemir, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Haber

Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İBB tarafından 23 Nisan anısına dağıtılan kitapçıkta İnanç Özgürlüğü sayfasında imam, papaz, alevi dedesi ve hahamın yer aldığı görüntüyle ilgili Başkan İmamoğlu'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

25.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:46
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitaptaki tartışma yaratan görsel üzerine bir açıklama yaptı. Özdemir, küresel salgınla mücadele edilen bu günlerde 23 Nisan'da da üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz bin çocuğa bastırdığı bir kitapta Aleviliği İslamiyetin dışında olarak göstermesinin kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Özdemir, "16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı. Herkes ona oy verdi, toplumda yaşayan bütün katmanlar oy verdi. Ama ne hikmetse belediye başkanı seçildiği günden bugüne kadar tribüne oynamaya çalıştı. Belediye başkanlığı olan asli görevini yapmayıp toplumu rencide edecek olaylara el attı. İstanbul Büyükşehir belediye başkanının Alevileri, İslamiyetin dışında olarak göstermesini kendi cehaleti olarak görüyorum. İmamoğlu'nu, önce Hoca Ahmet Yesevi'yi, sonra Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Hacı Bayram Velileri, Konya Mevlanaları, Hasan Dede Velileri, Hünkar Hacı Bektaşi Velilerin hayatını okumaya davet ediyorum" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir

"ALEVİ TOPLUMUNU SON DERECE RENCİDE ETMİŞTİR"

Çocukların siyasete alet edilmeye çalışıldığına işaret eden Özdemir, "Bir kentin belediye başkanı 23 Nisan'da 100 bin tane kitap bastırıp özellikle çocukları siyasete alet etmesi hele ki onun haddine değil, din alimi değil. Bu cesareti nereden buldu da Alevi toplumunu bu derece rencide edecek cümleleri kullandı. Bu kitabı bastırarak 100 bin tane çocuğa nasıl dağıttı? Akıllara ziyan bir şey bu. Sayın Ekrem İmamoğlu, Alevi toplumunu ağzına alırken önce o ağzını yıkasın sonra da besleme çekerek Alevi toplumunu ansın. Alevi toplumunun kültürünü, felsefesini, yaşama şeklini bilmediği için yanında kendine Aleviyim diyen kişilerin yönlendirmesiyle bu tip bir kitap basması Alevi toplumunu son derece rencide etmiştir. Devletimiz, devletin bütün katmanları toplumun sağlığıyla uğraşırken İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanının toplumu ötekileştirme projesi kimin aklı? Acaba bu aklı İngiltere kraliyet ailesinden mi aldı, ABD'den mi aldı?" ifadelerini kullandı.

Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu

"PAZARTESİ GÜNÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Bu olayın kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Özdemir, "Alevilik öz Türklüktür. Alevilik İslamiyet'in özüdür. Aleviliği ayrı bir din gibi gösterilmesinden Alevi toplumu son derece rahatsızdır. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını yapsın, Alevi Toplumunu kendi ucuz şarlatanlık siyasetine alet etmesin. Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum, bu belediye başkanını sustur. Bu nefret dilini kullanan başkana lütfen gerekli kanuni işlemlerin yapılmasını istiyoruz. İmamoğlu'nun bu yoldan dönüp Alevi toplumundan özür dilemesi gerekiyor. Biz Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasında bulundu.

Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu

Kaynak: İHA

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