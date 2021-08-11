Türklerde yaygın görülen FMF hastalığı böbrek yetmezliği riski taşıyor!
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Türklerde yaygın görülen FMF hastalığı böbrek yetmezliği riski taşıyor!

Türklerde yaygın görülen FMF hastalığı böbrek yetmezliği riski taşıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığının çoğunlukla çocukluk çağında ortaya çıktığını belirten Özel Esentepe Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Elyesa Karaca, "Bu hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Şikayetler ömür boyu sürebilir. Yalnızca ilaç kullanımı sayesinde hafifletilebilmektedir" dedi.

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF) devamlı meydana gelen karın, akciğer ve eklem ağrılarıyla karakterize olan kalıtsal bir hastalıktır. Ağrıların yanı sıra tekrarlayan ateş nöbetleri de görülmektedir.

FMF hastalığının çoğunlukla çocukluk çağında ortaya çıktığını belirten Özel Esentepe Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Elyesa Karaca, "Bu hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Şikayetler ömür boyu sürebilir. Yalnızca ilaç kullanımı sayesinde hafifletilebilmektedir" dedi.

Söz konusu rahatsızlığın Türkler, Araplar ve Yunanlılarda yaygın olduğuna dikkat çeken Karaca, Akdeniz bölgesinde görüldüğü için bu hastalığın Ailevi Akdeniz Ateşi olarak isimlendirildiğini söyledi.

Doğru tanı önemli

FMF hastalığının 60 yıldır dünyada var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Elyesa Karaca, hastalığın en önemli özelliğinin klinik bulgularla tanının konulması olduğunu belirtti.

FMF'nin kendini en çok ateş ile belli ettiğini vurgulayan Karaca, "Ateşin yanında, karın ağrısı da çok önemli bir semptom oluşturur. Birçok genç karın ağrısı ile hastaneye başvurmaktadır ve bu tip şikayetler birçok hastalık ile karıştırılabilmektedir. Özellikle apandisit hastalığına benzer bulgular yaşandığı için gereksiz yere ameliyatlar yapılabiliyor" uyarısına bulundu.

Komplikasyon gelişebilir

Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının en ciddi komplikasyonunun amiloidoz olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Elyesa Karaca, "Bu komplikasyon çok sık meydana gelmekle beraber oldukça korku salan bir durumdur. Bu komplikasyon genellikle tedavi edilmeyen ve kontrol altında tutulmayan FMF hastalarında gelişmektedir" dedi.

Amiloidoz hastalığının ölümcül olduğuna dikkat çeken Karaca, şöyle devam etti: "Bu hastalık organlarda dokularını bozacak derecede amiloid proteini biriktiği zaman meydana gelmektedir. En sık etkilenen organlar arasında böbrek, kalp, karaciğer ve mide-bağırsak bulunur. Tedavi edilmediğinde özellikle böbrekleri etkileyerek böbrek yetmezliğine kadar gidebilir."

Kaynak: Bültenler

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