Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi dönemi anlatıyor? Hangi padişahın döneminde geçiyor?

Bugün ATV ekranlarında Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi yayınlanacaktır. İzleyiciler Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin konusu nedir merak etti. Peki, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hangi padişahın dönemini anlatıyor? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hangi dönemde geçiyor? İşte detaylar...

En beğenilen tarih filmleri arasında yer alan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Peki, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı oyuncu kadrosu nedir, film nerede çekildi, filmin konusu ne? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hangi devri anlatıyor? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı hangi padişahın dönemini anlatıyor?

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALD?

Film bugün ATV'de saat 21:00 'da başlayacaktır. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 15 Temmuz Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU NEDİR?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Film, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Film Fatih Sultan Mehmet döneminde geçmektedir.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Emre Kıvılcım : Akıncı Sungur

Levent Özdilek : Kral Lazar

Ece Çeşmioğlu : Alina

Ebru Özkan : Mara Hatun

Seray Kaya : Maria

Serdar Gökhan : Akıncı Konuralp

Sezgin Erdemir : Akıncı Afşin

Eren Vurdem : Akıncı Arslan

Ogün Kaptanoğlu : Karadiç

Cemal Hünal : Miloseviç

Funda İlhan : Helen

Selda Alkor : İrene

Hakan Örge : Vladiç

Oğuzhan Yarımay : Akıncı Yağmur

Atilla Güzel : Akıncı Turan

Tolga Akkaya : Akıncı Demir Pehlivan