Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi

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09.10.2019 15:59
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

Yönetmen: Kamil Aydın

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin

Oyuncular: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor, Cemal Hünal, Serdar Gökhan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Yapımcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.12.2019


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Kaynak: InterSinema.com
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