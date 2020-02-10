"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı", Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu

10.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:58

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi Beyoğlu'nda düzenlenen özel gösterimle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Grand Pera Emek Sineması'ndaki özel gösterime, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncular da katıldı.

Yapımcı Bozdağ, gösterim öncesinde yaptığı açıklamada, filmin vizyondaki 4'üncü haftasında olduğunu hatırlatarak, "Birçok yerde filmimiz çok beğenildi, mutluyuz. Özellikle tarihi projeler halkımızın ilgisini çekiyor. Eserinin beğenilmesi insanı ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

Bozdağ, filmin Avrupa'da vizyonda olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda ABD, Güney Kore, Pakistan ve Endonezya'da da vizyona gireceğini bildirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ise yapımcı Mehmet Bozdağ'ın Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yapımlarla tarihin yeniden okunmasına vesile olduğunu belirterek, "Balkanlar'da bizim hikayemizi anlatan Türkler Geliyor filmiyle milletimizin karşısında. Bu akşam Beyoğlu Belediyesi olarak biz de sinemanın ve tiyatronun kalbi olan Emek Sineması'nda bu filmi izleyeceğiz." diye konuştu.

Filmin oyuncularını da tebrik eden Yıldız, Türk halkının filmi layıkıyla takdir edeceğine inandığını söyledi.

"Tarihi konular sinemada işlenmeli"

Filmin oyuncularından Serdar Gökhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizisinden bu yana tarihi yapımlarda rol aldığını belirterek, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, Türk sinemasında yapılmış en iyi filmler arasında yer alıyor. Hollywood'daki imkanlar bizde henüz olmamasına rağmen o ayarda bir iş çıkardık. İnsanlarımızın böyle gidip izlemesi lazım ki bu tarz filmlerin devamı gelsin." yorumunu yaptı.

Tarihi konuların sinemada işlenmesi gerektiğine vurgu yapan Gökhan, "ABD, 300 yıllık tarihiyle birçok konu üretirken bizim binlerce yıllık tarihimizde yapılacak çok destansı işlerimiz var. Bunların yapılması lazım. Tarihi filmlerde maliyetler çok yüksek, onun için devlet desteği lazım. Desteklenirse çok daha iyi işler yapabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Film hakkında

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi·oğlu, Levent Özdi·lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor, Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir yer alıyor.

Kaynak: AA