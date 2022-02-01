Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti

Kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini takip eden, karşılaştıkları tehditleri, saldırıları, taciz vakalarını kaydeden, uluslararası destek ağı Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ocak ayı boyunca kadın gazetecilere yönelik 26 ihlal vakası yaşandığını açıkladı.

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda kadın gazetecinin yargısal olarak tehdit altında olduğu aktarıldı.

Türkiye'de en az 14 kadın gazetecinin yargı yoluyla taciz edildiği öne sürüldü.

Rapora göre Ocak ayında Yunanistan'da ve İngiltere'de bir kadın gazeteci mahkemede yargılandı.

Yunanistan'da araştırmacı gazeteci Ioanna Papadakou, büyük bir yolsuzluk skandalı konusundaki çalışmaları nedeniyle 25 Ocak'ta Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde yargılandı.

Myanmar ve Türkiye'de ise toplamda iki kadın gazeteci tutuklandı.

Türkiye'de "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Sedef Kabaş, Hindistan'da ise Dawei Watch haber kanalında çalışan Ma Moe Myint tutuklandı.

Bir kadın gazeteci öldürüldü

Rapora göre 2022'nin ilk ayında bir kadın gazeteci öldürüldü, o da 23 Ocak'ta Meksika'da vurularak yaşamını yitiren gazeteci Lourdes Maldonado Lopez.

Meksika'da yıllardır gazetecilik yapan, ancak son dönemde güvenliği için endişelendiğini söyleyen Lopez, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'dan destek istemişti.

Lopez'in cinayeti için henüz kimse tutuklanmadı.

CFWIJ'in Kasım ayı raporunda ise Türkiye, kadın gazetecilere karşı hak ihlalleri ve taciz vakalarında Ukrayna'dan sonra ikinci sıradaydı.

Trol kampanyaları ve tacizler

Raporda öne çıkan diğer bulgular ise kadın gazetecilere karşı düzenlenen trol kampanyaları ve tutuklama vakaları oldu.

Kanada ve Hindistan'da üç kadın gazeteciye karşı internet üzerinden trol kampanyası düzenlendi.

Hindistan'dan Washington Post için yazan Rana Ayyub, internet trolleri tarafından hedeflenerek tecavüz ve ölüm tehditlerine maruz kaldı.

CFWIJ çalışmasında, Hindistan'da üç cinsel ve internet üzerinden bir adet taciz vakası tespit edilirken, Fransa'da iki kadın gazetecinin Paris'te düzenlenen bir aşı karşıtı protesto sırasında fiziksel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Rapora göre Hindistan'da bir kadın gazeteci cinsel taciz yüzünden suç duyurusunda bulundu.

CFWIJ, 320 kadın gazeteci, aktivist ve kadın hakları savunucusunun Afganistan'dan kurtarıldığını, ancak ülkede hala yüzlerce kadının tehlike altında olduğunu vurguladı.