Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye-Yunanistan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

U19 Futsal Avrupa Şampiyonası maçı Türkiye-Yunanistan karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Türkiye-Yunanistan maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Türkiye-Yunanistan maçı, hangi kanalda, Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Yunanistan maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Türkiye-Yunanistan saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Yunanistan maçı ne zaman? Türkiye-Yunanistan maçı saat kaçta? Türkiye-Yunanistan maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte, Türkiye-Yunanistan maçının merak edilenleri...

A SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

A Spor Web, Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Yunanistan maçı 06 Kasım Cuma günü oynanacak.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Yunanistan maçı 18.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Yunanistan arasındaki U19 Futsal Avrupa Şampiyonası maçı, Gazanfer Bilge Spor Salonu, Kocaeli'de oynanacak.