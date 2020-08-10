Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Milli Savunma Bakanlığı, Oruç Reis'in sismik çalışma yürütmek için 23 Ağustos'a kadar devam edecek NAVTEX ilan edilmesiyle birlikte Yunanistan'ın savaş gemilerini sahaya sürmesine aynı oranda yanıt verdi. MSB yaptığı açıklamada, "Oruç Reis araştırma gemimize Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır" dedi.

Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmak için imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması sonrası Ankara'nın yeni NAVTEX ilan edilmesiyle başlayan gerginlikte Yunanistan ordusunun "teyakkuza geçtiğini" duyurmasına Milli Savunma Bakanlığı, savaş gemileriyle yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" paylaşımında bulundu. ORUÇ REİS, YUNANİSTAN'I ALARMA GEÇİRDİ Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından, Miçotakis'in Stoltenberg'le telefon görüşmesi yapacağı bildirilmişti. Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağıran Miçotakis, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i de telefonla aramıştı. Ayrıca Oruç Reis gemisinin çalışma yapacağı alana ulaşmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler'in "teyakkuza geçtiğini" açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.