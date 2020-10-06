Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti

06.10.2020 11:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:59

Rus basınına konuşan Beşşar Esed, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'yi suçlayıp Ermenistan'ın tarafında olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan'a ilk destek ülkesinde büyük yıkıma yol açarak masum sivilleri katleden eli kanlı Beşşar Esed rejiminden geldi.

ERMENİSTAN'A DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Rus basınından RIA'ya açıklamalarda bulunan Esed, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da asıl kışkırtıcı olmakla suçlayan Esed, zor durumdaki Ermenistan'a destek vermeye hazır olduklarını ilan etti.

Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti

ABD, ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biegun'un, görüşme sırasında ABD olarak Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalardan son derece endişeli olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerine çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

KURTARILAN YERLERE BAYRAK ASILIYOR

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter kentine bağlı Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.

Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Melania Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Türkan Şoray Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Rıza Çalımbay Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 11:59:32. #1.15#
title