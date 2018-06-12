Türkiye'yi Bölgesinde Süper Güç Yapan AK Parti İktidarıdır"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye bölgesinde süper güçtür. Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan son 16 yıllık AK Parti iktidarıdır." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 438 konutun kura çekimi törenine katıldı, esnaf ziyaretleri yaparak seçim çalışmalarını sürdürdü.

Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen TOKİ kura çekim töreninde konuşan Yılmaz, konutların hayırlı olmasını diledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Burada inşaatlar yarı yarıya bitmiş durumda, gelecek yıl haziran ayında teslim edilecek. Buradaki evlerden şehit yakınlarımıza, engellilere ve diğer hemşehrilerimize veriyoruz." dedi.

Yılmaz, TOKİ'nin 8 binin üzerinde konutu hak sahiplerine teslim ettiğine değinerek, "Allah nasip ederse vatandaşlarımız 'biz toplu konuttan ev almak istiyoruz' derlerse, her birisinin taleplerini karşılayana kadar TOKİ Sivas'ta ev yapmaya devam edecektir. Allah sevdiklerinizle bu evlerin içerisinde bayram kutlamayı nasip etsin" diye konuştu.

Sivas Valisi Davut Gül'de konutların hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini yaparak ilk konutun hak sahibini belirledi. Kura da ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

TOKİ tarafından Yenimahalle'de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için düzenlenen kura çekim törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve vatandaşlar katıldı.

"80 yılda yapılanın kat kat fazlasını yaptık"

Kentte yapımı devam eden yatırımları da inceleyen Bakan Yılmaz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifini de ziyaret etti.

SESOB Başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal'ı tebrik eden Yılmaz, esnafın toplumun en güçlü halkalarını oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle alınan her kararda esnafın görüşünü aldıklarını belirten Yılmaz, "Muhalefet kapanan esnaf sayısı şu kadar diyorsa da kapananın kesinlikle 2-3 katı açılan var. Dolayısıyla da onlar kapananı söylüyor, kapanandan 3 katı daha fazla yarına umutla bakan var." ifadelerini kullandı.

Kente ikinci üniversitenin kurulacağını, hızlı trenin kente geleceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onların söylediği şey, '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi. Sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat kat fazlasını yaptık. Bunlar sizin dönemin eksiklikleri, eğer bizden önceki dönemin eksiklikleri olmasaydı bizim dönemimizde kat kat fazlasını yapardık. Çok büyük mesafe aldık, Türkiye bölgesinde süper güçtür. Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan son 16 yıllık AK Parti iktidarıdır. Milletimize yanımızda durduğu için teşekkür ediyoruz, güç bizde değil güç millette. Bu milletin verdiği desteği boşa çıkartmadığımızı hem milletimiz, hem dışarıda olanlar gördü. At gözlüğüyle bakmayanlar, elinde adalet terazisi olanlar, insafla konuşanlar gerçekten bu dönemi tarihe altın harflerle yazdılar."

Bakan Yılmaz, Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.