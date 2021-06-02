"Türkiye'ye Sinemayla Bakmak" İsimli Kitap Yayımlanmıştır. Yeni

Editörlüğünü Dr. Saniye VATANDAŞ'ın yaptığı Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven AVCI, Dr. Öğr. Üyesi Elif KIRAN ve Dr. Oktay ATİK'in birer bölüm ile katkı sağladığı "Türkiye'ye Sinemayla Bakmak" kitabı yayımlandı.