"Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışıyoruz"
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"Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci partisi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

28.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci partisi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi (ROSTEC) Başkanı Sergey Çemezov görüşme gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşmenin ana konusu Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 Hava Savunma Sistemleri oldu. Putin'e, Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarından bahseden Çemezov, "Şirket tüzüğüne göre şirketin çalışmalarını içeren 2019 sonuçlarını genel ve finansal olmak üzere raporlayarak size sunuyorum. 2019 yılında bir önceki yıla göre şirket karı yüzde 8 oranında artış gösterdi" dedi. Putin'in Rostec'e bağlı kaç çalışanı olduğuna ilişkin soruya Çemezov, "Şu an şirketimizde 590 bin çalışanımız var" dedi.

Rostec'in savunma sanayi ile teknolojik ilerlemesinden de bahseden Çemezov ayrıca Türkiye ile yapılan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili bilgi aktardı. Türkiye'yi kastederek konuşma yapan Çemezov, "Bu, NATO ülkesine yapılan bu çapta ilk sözleşme ve toplam değeri 2 buçuk milyar dolar. Şimdi sevkiyatının olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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