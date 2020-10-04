Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali sona erdi

Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali son etap uçuşlarının ardından tamamlandı.

Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın finali son etap uçuşlarının ardından tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde 1950 rakımlı Namazdağı eteklerinde yapılan finallerde yer alan 11 takımlı 38 pilot yarıştı.

Son etap uçuşlarının ardından en iyi ortalamayı tutturan 4 pilot, Bekir Atlıhan, Serhat Karaduman, Kerem Dinçer ve Mustafa Uri milli sporcu statüsü kazandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan programda yaptığı konuşmada, Cudi, Gabar ve Namaz dağlarının geçmişte terörle anılan yerler olduğunu son yıllarda artık güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yapılan etkinliklerin sağlanan huzur ikliminin yansıması olduğunu aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"İnşallah Şırnak'tan güzel faaliyetler, yatırımlar, artmaya devam edecek. Güzel mesajları buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya veririz. Buradaki sporcular ilimize aileleriyle geldi ve çok da memnun olduklarını dile getirdiler. Ortamın güzelliğinden buradaki misafirperverlikten bahsettiler. Bize düşen bundan sonra bu ve bundan sonraki faaliyetlere ev sahibi yapmaktır. Değişik federasyonlarla irtibat halindeyiz. Rafting, tenis ve diğer doğa sporları faaliyetlerini devam etmeyi hedefliyoruz. Şırnak'a bu tür etkinlikler yakışıyor. Şırnaklı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıktır."

Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkan Vekili Recep Coşkun da etkinlik boyunca en güzel şekilde ağırlandıklarını söyledi.

Birinci pilot Kerem Dinçer, güzel bir ortamda 3 gün boyunca verimli bir yarışma geçtiğini belirterek, "Dereceye girdiğim için mutluyum. Bizler milli takımı temsil edip yurt dışında etkinliklere katılacağız. Seneye tekrar gelmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan