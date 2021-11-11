Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı - Haberler
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Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın salona gelişi Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşmaları imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın salona gelişi

Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşmaları imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, kabülun ardından Türkiye ile Macaristan arasında çeşitli alanlarda iş birliğini içeren ikili anlaşmaların imza törenine başkanlık etti.

Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür."

 Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban: 'Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir'

Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir"
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