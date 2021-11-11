Türkiye ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın salona gelişi

Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşmaları imza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, kabülun ardından Türkiye ile Macaristan arasında çeşitli alanlarda iş birliğini içeren ikili anlaşmaların imza törenine başkanlık etti.