Türkiye ve Bulgaristan'ın folklor kültürleri tanıtılıyor

Kırklareli Belediyesi ile Bulgaristan'ın Karnobat Belediyesi tarafından yürütülen Geçmişten Günümüze Folklorun Gücü Projesi kapsamında iki ülkenin folklar kültürü tanıtılıyor.

Kırklareli Belediyesi ile Bulgaristan'ın Karnobat Belediyesi tarafından yürütülen Geçmişten Günümüze Folklorun Gücü Projesi kapsamında iki ülkenin folklar kültürü tanıtılıyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, Türkiye ve Bulgaristan'ın kültür ve tarih birlikteliğinin olduğunu söyledi.

Kırklareli'ni Trakya'nın kültür başkentine dönüştürmek için çalıştıklarını anlatan Kesimoğlu, bu tür projeleri önemsediklerini kaydetti.

Bulgaristan'ın Karnobat Belediye Başkanı Georgi Dimitrov ise Kırklareli Belediyesi ile ortak proje yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Folklor kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini belirten Dimitrov, kardeşlik bağlarının folklor kültürü ile bir adım daha ileriye taşınacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bulgaristan'ın folklor ekibi gösterilerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran