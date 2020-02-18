: Türkiye ve Balkanların en büyük çocuk müzesine yoğun ilgi

18.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:24

Edirne'deki interaktif nitelikteki "Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi"ni, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 81 bin çocuk ziyaret etti.

Dinozor parkı ve meslek tanıtım bölümleri gibi eğlence ve eğitim alanları bulunan müzede, çocukların uzayı ve gezegenleri tanıyabilmeleri için "Gezegenevi simülasyon alanı" da oluşturuldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, müzede gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2018'de açılan müzenin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Müzenin açıldığından bu yana 81 bin çocuğu ağırladığını belirten Gürkan, "Edirne, diğer iller, Yunanistan ve Bulgaristan'dan çocuklarımız müzemize akın akın gelmeye devam ediyor." dedi.

Müzede dünyanın oluşumundan başlayarak tarihsel gelişiminin anlatıldığını ifade eden Gürkan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyanın kabul ettiği, yaşayarak ve yaparak uygulanan STEM eğitim modelinin örneklemesi burada yaşanıyor. Tabi bunu yaparken de şuna dikkat ediyoruz. Çocuklarımıza evrensel değerlerden sevgi, saygı, yardımlaşma ve birbirini olduğu gibi kabul etme, çevreyi ve doğayı koruma anlayışıyla eğitimler veriliyor."

Gürkan, bazı kişilerin müzeyle ilgili yaptığı yaftaların tutmadığını, müzenin yoğun ilgi görmeye devam ettiğini dile getirdi.

Eğitim yerleşkelerinin güncel gelişmelere göre yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, "Müzemizde Gezegenevi'ni de hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntülerini özel bir yansıtıcıyla izleyebilecekler. Bununla ilgili çeşitli eğitim filmleri de hazırlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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