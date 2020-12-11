Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için düzenlediği askeri geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için düzenlediği askeri geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafında elde edilen zafer sonrası düzenlenen Zafer Geçit Töreni için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020 Tarihinde İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşmaya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov arasında Türkiye ve Azerbaycan arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

BMC ile Bakü Ulaştırma Bakanlığı arasında satış ve hizmet sözleşmesi imzalandı.

Erdoğan ve Aliyev ise Zafer Geçit Töreni anısına hazırlanan zarf ve pulları damgaladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı