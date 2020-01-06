Türkiye ve Avrupa ülkelerinde boşanma oranları ne durumda?

06.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:30

Türkiye'de 2018 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artış göstererek 142 bin 448'e yükseldi. Veriler, Türkiye'de boşanma oranlarının 2007 sonrası 10 yıllık süreçte istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Ancak yine de Türkiye, Avrupa'da boşanma oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.



Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın Avrupa ülkelerinde yıllara göre boşanma oranlarını gösteren veriler Türkiye'de boşanma oranının 2007 yılından 2017'ye kadar yüzde 52 arttığını ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle