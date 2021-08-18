Türkiye Ukrayna maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda hedefine ulaşmak isteyen Ukrayna ve Türkiye karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye Ukrayna maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının yanıtları merak ediliyor.