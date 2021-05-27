Türkiye topraklarından Berlin'e getirilen eserler
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Türkiye topraklarından Berlin'e getirilen eserler

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Bergama Tapınağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İznik çinileri ya da Hitit eserleri. Dünyaca ünlü bu eserler, doğduğu topraklardan yıllardır uzaklarda, Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergileniyor.

Bergama Tapınağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İznik çinileri ya da Hitit eserleri. Dünyaca ünlü bu eserler, doğduğu topraklardan yıllardır uzaklarda, Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergileniyor. Bergama Müzesi'ni ziyaret edip bu eserlerin Almanya'ya getiriliş sürecini araştırdık.

Türkiye topraklarından Berlin'e getirilen eserler

Kaynak: DailyMotion.com

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