Türkiye topraklarından Berlin'e getirilen eserler

Bergama Tapınağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İznik çinileri ya da Hitit eserleri. Dünyaca ünlü bu eserler, doğduğu topraklardan yıllardır uzaklarda, Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergileniyor.