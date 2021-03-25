Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketin 200. şubesi Bergama'da açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketin 200. şubesi, Bergama'da hizmete girdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketin 200. şubesi, Bergama'da hizmete girdi.
Açılış törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Türkiye Tarım Kredi Market İzmir Bölge Müdürü Murat Balcı, Tarım Kredi Bergama Müdürü Şebnem Yalçınkaya, Tarım Kredi Bergama Şube Başkanı Halit Akdemir, protokol üyeleri katıldı.
Kaymakam Kaşıkçı, marketin, Bergamalılara hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin